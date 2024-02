Il piano Mattei – PIAZZA LIBERTA’, intervento di Mohamed Konaré – esponente del Movimento Panafricanista – estratto dalla puntata di domenica 4 febbraio 2024

“L’immigrazione di massa è in realtà una deportazione di massa. Konarè smonta pezzo per pezzo il cosiddetto Piano Mattei per il quale i leader africani non sono neppure stati consultati. Se il popolo italiano non sa e non capisce quello che sta succedendo nel continente africano, a cominciare all’attacco alla Libia e all’assassinio di Gheddafi, è inutile parlare di piano Mattei.

Gli africani non vogliono più nessun esercito straniero sul loro territorio. Konarè afferma che il jihadismo è appoggiato dai servizi segreti Usa, anglosassoni e francesi e che le prove sono state presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma tutto questo è censurato. Tutto quello che accade in Africa è censurato. La mafia finanziaria internazionale, i mercanti della moneta, stanno seminando caos, morte e desolazione nel continente africano.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta