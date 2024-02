Piano Mattei: MKTG del governo per l’Africa

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 4 febbraio 2024

Nella prima parte del programma gli ospiti di Armando Manocchia sono:

il professor Davide Tutino,

il professor Giuseppe Mastruzzo

e la giornalista Marzia Di Sessa

da poco rientrati dalla Russia dove sono stati apposta per violare l’embargo, che ci racconteranno come è andata e, visto che non hanno avuto problemi al loro rientro la prossima settimana, si auto-denunceranno per andare fino in fondo alla questione delle sanzioni che, come sanno anche i sassi, sono state un boomerang per l’Europa.

Purtroppo non ci sarà Don Diego Minoni a causa di un impegno improcrastinabile.

Il piano Mattei

Nella seconda parte della puntata, con Daniele Trabucco e Mohamed Konaré, si parlerà del Piano MKTG del governo pro-tempore che, dal Piano Kalergi già in atto, ora passa alla realizzazione di un fantomatico Piano Mattei per l’Africa con l’intento di “contenere l’immigrazione”.

Se il popolo italiano non sa e non capisce quello che sta succedendo nel continente africano, a cominciare all’attacco alla Libia e all’assassinio di Gheddafi, è inutile parlare di piano Mattei. Gli africani non vogliono più nessun esercito straniero sul loro territorio. Konarè afferma che il jihadismo è appoggiato dai servizi segreti Usa, anglosassoni e francesi e che le prove sono state presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

