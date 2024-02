Il piano Mattei – PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco – Costituzionalista – estratto dalla puntata di domenica 4 febbraio 2024

“Già chiamarlo “Piano Mattei” è un problema. Mattei è stato un grande imprenditore, profetico e lungimirante, ma sappiamo come è andata a finire. Non pronunciamo il nome di Mattei invano.

Siamo davanti ad una scatola vuota. Nella legge ordinaria dello Stato n. 2/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 contenente disposizioni normative urgenti per il “Piano Mattei” funzionale allo sviluppo degli Stati nel continente africano, risultano i 2,8 milioni di euro annui per il personale della struttura di Missione ai sensi dell’art. 6.

Insomma si naviga a vista. Conta piú il nome del Piano che il suo reale contenuto.”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta