Spagna, malore improvviso: muore atleta di 23 anni

È morta facendo quello che amava di più, tradita dall’unico “muscolo” che non avrebbe mai dovuto lasciarla. Alba Cebrian, atleta spagnola di 23 anni, è deceduta lunedì 22 gennaio per un arresto cardiaco, mentre si allenava sulla pista di atletica La Vall d’Uixó di Castellón. Un dramma che ha lasciato il mondo dello sport senza parole. La ragazza era una mezzofondista, esperta dei 1.500 e dei 3.000 metri con ostacoli ed era considerata una delle grandi promesse dell’atletica leggera.

Il dolore del fidanzato

Il fidanzato di Alba, che stava con lei da quando avevano 13 anni, ha condivisio un lungo messaggio sui social: «So solo che non ti dirò mai addio, non voglio che tu ti separi mai da me, perché sei stata la cosa più importante in questi quasi 10 anni che siamo stati insieme – si legge sui social – Voglio continuare ad averti vicino, non riesco a capire anche come sia potuto succederti così presto, ti amo davvero, ho bisogno di te, per favore non andare e non lasciarmi solo», alcune delle sue parole. www.leggo.it