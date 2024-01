Lega a Meloni: “Basta armi a Kiev, ormai è chiaro che non può vincere”

Scontro tra Meloni e Salvini, questa volta la materia di disaccordo tra i due alleati di governo è il sostegno all’Ucraina

La Lega è passata dalle parole ai fatti. Ha depositato un testo in Senato per chiedere lo stop agli aiuti a Kiev. La mossa – si legge su Il Fatto Quotidiano – è stata studiata per giorni, senza grossi proclami. E alla fine è stata fatta. Il Carroccio chiede a Giorgia Meloni di farsi carico di “una concreta e tempestiva” iniziativa diplomatica e arrivare a una “rapida soluzione del conflitto”.

Si tratta di un documento in cui per la prima volta il partito di Matteo Salvini chiede all’esecutivo di impegnarsi a terminare la guerra in Ucraina e, di fatto, smettere di inviare altre armi a Kiev. Non solo. Nel testo, firmato dal capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e depositato per il dibattito che si svolgerà oggi in aula (il voto potrebbe slittare a domani), si spiega nero su bianco che l’Ucraina non resisterà all’offensiva russa.

Inoltre nel testo – prosegue Il Fatto – si dice che gli Stati Uniti non vogliono più sostenere Kiev e non lo faranno più dopo le prossime elezioni in caso di vittoria di Donald Trump e che la maggioranza dell’opinione pubblica italiana è contraria al sostegno militare a Volodymyr Zelensky. La mossa è politica e arriva proprio in vista delle elezioni europee. Meloni ha fatto della fedeltà atlantica il suo principale impegno in politica estera e adesso il Carroccio vuole provare a prendere le distanze in campagna elettorale. Così si chiede al governo di “farsi carico, nelle competenti sedi europee, di una concreta e tempestiva iniziativa volta a sviluppare un percorso diplomatico, al fine di perseguire una rapida soluzione del conflitto”. L’ordine del giorno della Lega arriverà oggi in aula e metterà in difficoltà la maggioranza.

www.affaritaliani.it