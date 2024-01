Perché i Poteri Forti ci vogliono “gender”?

PIAZZA LIBERTA’, intervento della prof.ssa Giusy D’Amico – insegnante di scuola primaria e Presidente dell’Associazione ‘Non si tocca la famiglia’– estratto dalla puntata di sabato 20 gennaio 2024

Ho sottoposto al ministro dell’istruzione la questione della carriera Alias sulla quale non vi è alcun quadro normativo vigente su cui si può applicare uan flessibilità. L’identità di genere non può essere avallata, né incoraggiata in un’età delicatissima per la formazione dei ragazzi.

E’ stato ribadito che bisogna prestare particolare attenzione a quello che accade nelle scuole.



PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

