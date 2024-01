Malore a cena, muore 49enne

Tagliacozzo – Un malore improvviso si è portato via Agostino Damia, 49 anni. L’uomo è morto ieri sera a Roma. Era a cena a casa di amici quando ha accusato un malore. Inutili i soccorsi, per il 49enne non c’è stato nulla da fare. Originario di Tagliacozzo, da tempo viveva ad Avezzano con la famiglia.

Nel capoluogo marsicano, lavorava in un’officina specializzata nel settore pneumatici ed era un volontario della Protezione Civile di Tagliacozzo. La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore amici e parenti. Agostino Damia era una persona buona, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lascia la moglie e due figlie.

