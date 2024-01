Australian Open, morto improvvisamente il giornalista che attaccava Djokovic

Il giornalista britannico Mike Dickson è morto mentre era impegnato nel suo lavoro agli Australian Open, a Melbourne. Aveva 59 anni. La sua morte è stata annunciata da sua moglie, Lucy, in un messaggio congiunto con la famiglia su X. A confermarlo è stato il Daily Mail, il giornale britannico dove Dickson lavorava dal 1990.

Siamo devastati nell’annunciare che il nostro meraviglioso marito e papà, Mike, è collassato ed è morto mentre si trovava a Melbourne per gli Australian Open”, ha scritto la famiglia Dickson in un post. “Per 38 anni ha vissuto il suo sogno coprendo lo sport in tutto il mondo. Era davvero un grande uomo e ci mancherà terribilmente”.

