Addio a Diego Telò, stroncato da un malore a 46 anni

(www.laprovinciacr.it) – MONTICELLI – La morte improvvisa di Diego Telò, 46 anni, colpito da malore, ha gettato nello sconcerto l’intero borgo. «Viveva al Tinazzo e lavorava a Cremona per una ditta legata all’acciaieria, un bravo ragazzo, sempre disponibile e gentile con chiunque – lo ricorda con affetto l’amico Daniele Migliorati, anche vice sindaco monticellese -. La sua morte lascia un grande vuoto in quanti lo hanno amato. Personalmente, ho il ricordo felice di quando eravamo bambini e andavamo in campeggio insieme, con i rispettivi genitori. La sua famiglia, poi, era molto conosciuta in paese perché aveva gestito l’officina».

Nelle ultime ore gli amici hanno pubblicato sui social tante foto di momenti spensierati. Decine e decine anche i commenti, dove prevale, oltre al dolore, lo stupore e sconforto per una perdita tanto improvvisa quanto prematura. C’è chi, poi, fa notare come nelle ultime settimane purtroppo Monticelli abbia dovuto affrontare ripetuti lutti: persone simbolo del paese che se ne sono andate, tutte troppo presto. «Sono sempre i migliori che se ne vanno», scrive un amico.

Un altro sottolinea che Telò aveva sempre «un sorriso e una buona parola per tutti». Un altro ancora ricorda gli attimi spensierati trascorsi in compagnia, ma anche la sua vicinanza «nel momento del bisogno». E ancora: «Fai buon viaggio, resterai sempre nei nostri ricordi più belli». Nelle prossime ore saranno ufficializzate data e ora del funerale del 46enne, nel frattempo già da ora in tanti si stanno stringendo alla madre, al padre, al fratello Fabio, all’adorata Cinzia e a tutti i parenti e amici.