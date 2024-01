Netanyahu: No creazione dello Stato palestinese

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è contrario a qualsiasi ipotesi di creazione di uno Stato palestinese e ha informato l’Amministrazione Biden di questa sua posizione: lo ha reso noto lo stesso Netanyahu nel corso di una conferenza stampa tenuta a Tel Aviv.”In qualsiasi futuro accomodamento Israele deve poter controllare la sicurezza di tutta la regione ad ovest del Giordano, e questo contrasta con l’idea di sovranità: non c’è nulla da fare.

Il Primo ministro deve essere in grado di dire no ai nostri amici”, ha concluso.

Di fatto, Netanyahu – al di là dell’impegno a conseguire una “vittoria totale” su Hamas, non importa quanto tempo sia necessario – ha sempre evitato fino ad ora di specificare quali siano i suoi piani per lo status dei Territori palestinesi una volta terminato il conflitto.Un’ambiguità che gli è stata contestata anche all’interno del governo di unità nazionale, con gli alleati centristi che hanno più volte chiesto che la questione venga discussa nell’ambito dell’esecutivo, minacciando in caso contrario di rompere la coalizione – e come sempre più frequente, Netanyahu è comparso in conferenza stampa da solo. (askanews)