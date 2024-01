Malore improvviso, Barbara Bellin muore a 47 anni

GRIGNO (Trento) – Si è spenta improvvisamente negli scorsi giorni, l’assessora comunale di Grigno Barbara Bellin, lasciando parenti, amici e un’intera comunità nel dolore. Aveva solo 47 anni. Una scomparsa che ha lasciato tutti increduli e sgomenti. Lascia il marito Fabiano e la piccola Camilla di soli 2 anni.

Laureata in psicologia, lavorava da anni come insegnante di sostegno a Borgo. Assessora comunale a Grigno, dove da tempo abitava (per l’esattezza in località Puele ndr), la donna è morta colta da un malore che non le ha lasciato scampo.

Sui social nelle scorse ore sono stati diversi i ricordi apparsi, tra i quali una citazione di Helen Steiner Rice, riportata in memoria di Bellin.

“Le mamme non muoiono mai davvero, vanno ad abitare nel cielo, lucidano il sole di giorno e illuminano le stelle che brillano di notte. Custodiscono i raggi di luna e nella casa celeste aspettano di dare il benvenuto a coloro che amano. Ora proteggi la tua piccola da lassù“.

