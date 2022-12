Nave Geo Barents preleva 74 migranti al largo della Libia

Il personale di Medici senza frontiere, a bordo della nave Geo Barents, ha prelevato 74 clandestini al largo della Libia. Tra loro ci sono molte donne e bambini. Si trovano su un gommone partito sabato notte dalle coste libiche. I migranti, informa Msf, sono esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse. La Geo Barents, ripartita l’1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel braccio di ferro con il governo per l’approdo a Catania.

► “Vi spiego gli accordi tra Ong e scafisti”, i racconti dei migranti

► Migranti, Ong e scafisti: documento riservato Frontex

► Migranti e Ong, Tajani: appuntamenti in mare con i trafficanti, non è soccorso

► Ong, rapporto tedesco: “partenze concordate con gli scafisti”

► Ong e scafisti, Capezzone: due elementi della stessa catena criminale

► Rapporti tra scafisti e Ong: salvataggi? “Vi svelo i traffici”

► “Così gli scafisti scortano i migranti sulle navi delle Ong”, VIDEO

► Frontex: Scafisti danno ai migranti i numeri di telefono delle Ong