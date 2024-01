Zelensky: “Prepariamo un vertice di pace in Svizzera”

“Sono grato alla presidente (della Svizzera) Viola Amherd per aver concordato che i nostri team inizieranno domani un lavoro congiunto sui preparativi per il Vertice globale sulla pace a livello di leader in Svizzera”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo vertice dovrebbe fornire lo slancio per ciò che abbiamo già realizzato. Dovrebbe anche affermare che la conclusione della guerra non può che essere giusta e che il ripristino della forza del diritto internazionale deve essere veramente globale. La Svizzera è il nostro partner in questi sforzi”, si legge.

Ucraina, in Parlamento approderà una nuova legge sulla mobilitazione

Il governo dell’Ucraina presenterà nelle prossime settimane al Parlamento una nuova versione del disegno di legge sulla mobilitazione. Lo riferisce l’agenzia “Rbk-Ucraina”, con riferimento a una dichiarazione del viceministro della Difesa ucraina Natalia Kalmykova. La nuova versione del disegno di legge sarà presentata al Consiglio nazionale di difesa e sicurezza nel prossimo futuro, secondo Kalmykova. Quest’ultima ritiene sia necessario approvare una legge in materia di mobilitazione il prima possibile, “poiché è nell’interesse dei militari in prima linea, che proteggono il Paese da circa due anni”. tgcom24.mediaset.it