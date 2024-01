Nuova Zelanda, deputata dei Verdi sorpresa a rubare una borsa

Si dice spesso che i politici rubino. E in certi casi è vero. In Nuova Zelanda una deputata dei Verdi, Golriz Ghahraman (ex avvocato delle Nazioni Unite di origine iraniana), è stata sorpresa mentre rubava una borsa. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza. La 43enne si è dimessa dal parlamento e ha dichiarato che il suo comportamento è stato “fuori luogo”, causato dallo “stress da lavoro” che ha scatenato “traumi non riconosciuti in precedenza”.