Nuova Zelanda, primo discorso in Parlamento? Una danza Maori

E’ diventata virale l'”haka” di Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, la più giovane deputata neozelandese che, come primo discorso, si è esibita in una danza maori. L’esuberante parlamentare ha detto, fra le altre cose, che riscriverà la storia senza penna. (ballando?…)

“Siamo qui. Stiamo navigando. Stiamo navigando, proprio come facevano una volta i nostri antenati, nell’oceano più grande del mondo, Te Moana-nui-a-Kiwa, anche se altri non stanno nemmeno saltando sul Waka Kotahi”.

Facendo riferimento alle politiche del nuovo governo, Maipi-Clark ha detto: “Mi è stato dato un consiglio, prima di entrare in Parlamento, di non prendere nulla sul personale… Ebbene, non posso fare a meno di prendere sul personale tutto ciò che è stato detto in questo Camera.”

“In solo un paio di settimane… questo governo ha attaccato il mio intero mondo… salute, ambiente, acqua, terra, risorse naturali, quartieri Māori e il diritto mio e tuo di essere in questo paese.

Come posso non prendere nulla sul personale quando sembra che queste politiche siano state fatte contro di noi?”