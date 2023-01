Nuova Zelanda, la premier Jacinda Ardern si dimette

La premier della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro. Il suo ultimo giorno in carica sarà il 7 febbraio. “Non ho più l’energia per continuare”, ha spiegato ai suoi colleghi laburisti. “Questi sono stati i cinque anni e mezzo più appaganti della mia vita – ha aggiunto – lascio perché questo lavoro così privilegiato comporta anche una grande responsabilità, quella di sapere quando sei la persona giusta per guidare il Paese e anche quando non lo sei. Per me è giunto il momento”.

Jacinda Ardern, 42 anni, è diventata primo ministro in un governo di coalizione nel 2017, prima di guidare il partito laburista di centro-sinistra alla maggioranza assoluta nelle successive elezioni tre anni dopo. Ha visto il suo partito e la sua popolarità personale precipitare negli ultimi sondaggi.

Nella sua prima apparizione pubblica da quando il Parlamento ha ripreso dopo la pausa estiva un mese fa, Jacinda Ardern ha spiegato che aveva sperato di sfruttare la pausa per trovare l’energia per continuare a governare. “Ma non sono stata in grado di farlo”, ha ammesso. https://www.tgcom24.mediaset.it