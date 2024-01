Vasto, 52enne trovato morto nel letto

VASTO. Rino Di Marco è stato trovato morto nella sua abitazione di via Luigi Cardone a Vasto. Il 52enne, corriere Bartolini, era disteso privo di sensi sul proprio letto. Il 52enne era molto conosciuto in città. Lascia due bambine di 11 anni e 9 anni.

L’uomo, che viveva da solo, è deceduto ”per cause naturali”. Il cadavere è stato trovato dai Vigili del fuoco di Vasto, allertati perché non rispondeva a parenti ed amici. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e la Polizia. www.vastoweb.com