La vera storia del World Economic Forum (seconda parte)

Segue da La vera storia del World Economic Forum (prima parte) – – Nel secondo mandato dell’amministrazione del presidente Richard Nixon, l’attenzione si sarebbe rivolta alle relazioni con l’Europa occidentale. Richard Nixon definì il 1973 “l’Anno dell’Europa”. L’attenzione degli Stati Uniti sarebbe stata quella di sostenere gli stati della Comunità economica europea (CEE) che erano diventati rivali economici degli Stati Uniti all’inizio degli anni’ 70. Kissinger afferrò il concetto di “Anno dell’Europa” e spinse un programma, non solo di riforme economiche, ma anche sostenendo di rafforzare e rivitalizzare quella che considerava la “forza decadente”, l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Durante questo periodo, Kissinger promuoverà anche la governance globale.

Anni dopo, Henry Kissinger avrebbe fatto il discorso di apertura della conferenza del World Economic Forum del 1980, dicendo alle élite a Davos: “Per la prima volta nella storia, la politica estera è veramente globale”.

Alla fine del 1960, John K. Galbraith e Henry A. Kissinger erano entrambi considerati due dei più importanti docenti, autori ed educatori in America. Erano anche entrambi grandi ad Harvard, Galbraith come professore di economia di Paul M. Warburg e Kissinger come professore di governo, e i due uomini erano concentrati sulla creazione di una politica estera sia per l’America che per la nuova Europa emergente. Fu annunciato il 20 marzo 1968 che Kissinger e Galbraith sarebbero stati i primi relatori della sessione primaverile di quella che fu chiamata “Mandeville Lectures series”, che avrebbe avuto luogo presso l’Università della California, San Diego. Il discorso di Galbraith si intitolava “Foreign Policy: The Cool Dissent“, mentre quello di Kissinger si intitolava”America and Europe: A New Relationship”.

Per Galbraith e Kissinger, e anche per il più ampio establishment politico americano, l’Europa era la principale minaccia all’egemonia americana.

Kissinger avrebbe presentato Klaus Schwab a John Kenneth Galbraith ad Harvard e, mentre gli anni ‘ 60 si concludevano, Galbraith avrebbe aiutato Schwab a rendere il World Economic Forum una realtà. Galbraith volò in Europa, insieme a Herman Kahn (fisico, filosofo futurista, studioso di strategia), per aiutare Schwab a convincere l’élite europea a sostenere il progetto. Al primo European Management Symposium/Forum (il/i nome / i originale / i del WEF), John Kenneth Galbraith sarà l’oratore principale.

In un saggio scritto per il Council on Foreign Relations nel luglio 1966, intitolato ”Le nostre alternative in Europa”, Herman Kahn afferma:

“L’attuale politica degli Stati Uniti è stata generalmente diretta all’integrazione politica ed economica e militare o all‘unificazione dell’Europa occidentale come mezzo per la sicurezza europea. Alcuni hanno visto l’unificazione come un passo verso l’unità politica dell’Occidente nel suo insieme, o anche del mondo. Quindi, il raggiungimento di una qualche forma più qualificata di integrazione o federazione dell’Europa, e dell’Europa con l’America, è stato anche considerato un obiettivo intrinsecamente desiderabile, specialmente perché le rivalità nazionali in Europa sono state viste come una forza fondamentalmente dirompente nella storia moderna; quindi la loro soppressione, o sistemazione in un quadro politico più ampio, è indispensabile per la futura stabilità del mondo.”

Questa affermazione suggerisce che la soluzione preferita per le future relazioni europeo/americane sarebbe la creazione di un’unione europea. Ancora più preferibile a Kahn era l’idea di creare un superstato americano ed europeo unificato.

Nel 1967, Herman Kahn avrebbe scritto una delle più importanti opere futuriste del 20 ° secolo, The Year 2000: A Framework for Speculation on the Next Trentatré Years. In questo libro, co-autore di Anthony J Wiener, Khan and company predisse dove saremmo stati tecnologicamente alla fine del millennio. Ma c’era un altro documento rilasciato subito dopo L’anno 2000 di Kahn, che era stato scritto contemporaneamente. Quel documento intitolato “Ancillary Pilot Study for the Educational Policy Research Program: Final Report” (Studio pilota ancillario per il programma di ricerca sulla politica educativa: Relazione finale) doveva delineare come realizzare la futura società che il lavoro di Kahn nell’anno 2000 aveva previsto.

In una sezione intitolata “Bisogni educativi speciali dei decisori”, il documento afferma: “L’opportunità di decisori esplicitamente istruiti in modo che siano meglio in grado, in effetti, di pianificare il destino della nazione, o di realizzare i piani formulati attraverso un processo più democratico, dovrebbe essere presa in considerazione molto seriamente. Un aspetto di questa procedura sarebbe la creazione di un insieme condiviso di concetti, linguaggio condiviso, analogie condivise, riferimenti condivisi.” Prosegue affermando nella stessa sezione che: “La rieducazione universale nello spirito della tradizione umanistica dell’Europa-almeno per il suo gruppo dirigente globale – potrebbe essere utile in molti modi.”

Quando studi la retorica precedentemente menzionata e decifri cosa significhi, in questo documento Herman Kahn suggerisce di sovvertire la democrazia addestrando solo un certo gruppo nella società come potenziali leader, con quei pochi preselezionati che sono preparati per il potere in grado di definire quali dovrebbero essere i nostri valori condivisi come società. Forse Herman Kahn sarebbe d’accordo con lo schema Young Global Leader del World Economic Forum, che è l’esatta manifestazione del suo suggerimento originale.

Nel 1968, a Herman Kahn sarebbe stato chiesto da un giornalista che cosa fanno presso l’Hudson Institute. Egli disse: “Noi abbiamo la visione di Dio. Il punto di vista del Presidente. Grande. Aereo. Globale. Galattico. Etereo. Spaziale. Generale. La megalomania è il rischio professionale standard. Secondo quanto riferito, questo è stato seguito da Herman Kahn che si alzava dalla sedia, puntando il dito verso il cielo e improvvisamente gridando: “Megalomania, zoom!’”

Nel 1970, Kahn si recò in Europa con Galbraith per sostenere la campagna di reclutamento di Klaus Schwab per il primo Simposio europeo sulla gestione. Nel 1971, Kahn sarebbe stato al centro della scena per assistere al discorso di John Kenneth Galbraith alla storica prima sessione dell’organizzazione politica che sarebbe poi diventata il World Economic Forum.

Nel 1972, il Club di Roma pubblicò “The Limits to Growth”, che avvertiva che i bisogni della popolazione mondiale avrebbero superato le risorse disponibili entro l’anno 2000. Kahn trascorse gran parte del suo ultimo decennio a discutere contro questa idea. Nel 1976, Khan avrebbe pubblicato una visione più ottimistica del futuro, I prossimi 200 anni, che sosteneva che le potenzialità del capitalismo, della scienza, della tecnologia, della ragione umana e dell’autodisciplina erano illimitate. I prossimi 200 anni avrebbero anche respinto la perniciosa ideologia malthusiana prevedendo che le risorse del pianeta non ponessero limiti alla crescita economica, ma piuttosto che gli esseri umani avrebbero “creato tali società ovunque nel sistema solare e forse anche nelle stelle.”

I tre mentori di Schwab

Kahn, Kissinger e Galbraith erano diventati tre delle persone più influenti in America per quanto riguarda la deterrenza termonucleare, la creazione di politica estera e la creazione di politiche pubbliche, rispettivamente. La maggior parte dell’attenzione durante la carriera di questi uomini era stata sull’Europa e sulla Guerra Fredda. Tuttavia, i loro ruoli variabili in altri eventi importanti del periodo hanno tutti il potenziale per distrarre facilmente i ricercatori da altri eventi più sovversivi e ben nascosti.

Questi tre potenti americani erano tutti collegati l’uno con l’altro in vari modi, ma un filo interessante e notevole in particolare lega questi uomini insieme durante il periodo tra il 1966, con la creazione del gruppo di 22 consulenti guidato da Kissinger per aiutare a “modellare la politica europea”, fino al 1971 e alla fondazione del World Economic Forum. Tutti e tre erano membri del Council on Foreign Relations, il ramo americano del movimento imperialista anglo-americano della “Tavola Rotonda”.

(fine della seconda parte)

di Johnny Vedmore – giornalista investigativo indipendente e musicista di Cardiff, Galles.

Il suo lavoro mira a smascherare le persone potenti che sono trascurate da altri giornalisti