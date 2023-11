La vera storia del World Economic Forum (prima parte)

di Johnny Vedmore – giornalista investigativo indipendente e musicista di Cardiff, Galles.

Il suo lavoro mira a smascherare le persone potenti che sono trascurate da altri giornalisti

La storia ufficiale del World Economic Forum è stata fabbricata per far credere che l’organizzazione fosse una creazione strettamente europea, ma non è così. In effetti, Klaus Schwab aveva una squadra politica americana d’élite che lavorava nell’ombra e che lo aiutava a creare l’organizzazione globalista con sede in Europa. Se hai una conoscenza decente della storia di Klaus Schwab, saprai che ha frequentato Harvard nel 1960 dove avrebbe incontrato l’allora professor Henry A. Kissinger, un uomo con il quale Schwab avrebbe stretto un’amicizia durata per tutta la vita. Ma, come per la maggior parte delle informazioni degli annali dei libri di storia del World Economic Forum, ciò che ti è stato detto non è la storia completa.

In effetti, Kissinger avrebbe reclutato Schwab al seminario internazionale di Harvard, che era stato finanziato dalla CIA (Central Intelligence Agency degli Stati Uniti). Anche se questo finanziamento è stato esposto l’anno in cui Klaus Schwab ha lasciato Harvard, la connessione è passata in gran parte inosservata – fino ad ora.

La mia ricerca indica che il World Economic Forum non è una creazione europea. In realtà, è invece un’operazione che emana dai grandi della politica pubblica delle epoche Kennedy, Johnson e Nixon della politica americana; tutti avevano legami con il Council on Foreign Relations e il movimento associato “Round Table”, con un ruolo di supporto svolto dalla CIA.

C’erano tre uomini estremamente potenti e influenti, tra cui Kissinger, che avrebbero portato Klaus Schwab verso il loro obiettivo finale di un completo dominio globale allineato all’Impero americano attraverso la creazione di politiche sociali ed economiche. Inoltre, due di quegli uomini erano al centro della produzione della minaccia sempre presente della guerra termonucleare globale. Esaminando questi uomini attraverso il più ampio contesto della geopolitica del periodo, mostrerò come le loro strade si sarebbero incrociate e si sarebbero fuse durante gli anni ‘ 60, come hanno reclutato Klaus Schwab attraverso un programma finanziato dalla CIA e come sono stati la vera forza trainante dietro la creazione del World Economic Forum.

Henry A. Kissinger

Heinz Alfred Kissinger è nato in Baviera, Germania, il 27 maggio 1923 da Paula e Louis Kissinger. La famiglia era stata una delle tante famiglie ebree in fuga dalla persecuzione in Germania per arrivare in America nel 1938. Kissinger avrebbe cambiato il suo primo nome in Henry a 15 anni quando arrivò in America.

Nel 1942, Kissinger si sarebbe iscritto al City College di New York, ma all’inizio del 1943, fu arruolato nell’esercito degli Stati Uniti. Il 19 giugno 1943 Kissinger divenne cittadino americano naturalizzato e fu subito assegnato alla 84ª Divisione di Fanteria dove fu reclutato dal leggendario Fritz Kraemer per lavorare nell’unità di intelligence militare della divisione.

Henry Kissinger descriverebbe Kraemer come “la più grande influenza sui miei anni formativi”, in un articolo del New Yorker intitolato The Myth of Henry Kissinger, scritto nel 2020.o scrittore di quell’articolo, Thomas Meaney, descrive Kraemer come:

“Un tizzone nietzschiano al punto di auto-parodia—indossava un monocolo nel suo occhio buono per far lavorare di più il suo occhio debole—Kraemer ha affermato di aver trascorso gli ultimi anni di Weimar combattendo sia i comunisti che le camicie brune naziste nelle strade. Ha conseguito un dottorato in scienze politiche e diritto internazionale e ha perseguito una promettente carriera presso la Società delle Nazioni prima di fuggire negli Stati Uniti nel 1939. Ha avvertito Kissinger di non emulare intellettuali “intelligenti” e le loro analisi costi-benefici. Credendo che Kissinger fosse “musicalmente in sintonia con la storia”, gli disse, “Solo se non “calcoli” avrai davvero la libertà che ti distingue dalle piccole persone.”

Durante la seconda guerra mondiale, mentre Kissinger prestava servizio nel corpo di controspionaggio degli Stati Uniti, sarebbe stato promosso al grado di sergente e avrebbe continuato a servire nella Riserva di intelligence militare per molti anni dopo la dichiarazione di pace. Durante quel periodo, Kissinger avrebbe preso il comando di una squadra che dava la caccia agli ufficiali della Gestapo e ad altri ufficiali nazisti che erano stati etichettati come “sabotatori”. Dopo la guerra, nel 1946, Kissinger sarebbe stato riassegnato ad insegnare alla European Command Intelligence School, una posizione in cui avrebbe continuato a lavorare come civile dopo aver lasciato ufficialmente l’esercito.

Nel 1950, Kissinger si sarebbe laureato in scienze politiche ad Harvard, dove avrebbe studiato con William Yandell Elliott, che sarebbe stato un consigliere politico di sei presidenti degli Stati Uniti e avrebbe anche servito come mentore per Zbigniew Brzezinski e Pierre Trudeau, tra gli altri. Yandell Elliott, insieme a molti dei suoi allievi più famosi, servì come connettore chiave tra l’establishment della sicurezza nazionale americana e il movimento britannico della “Tavola rotonda”, incarnato da organizzazioni come Chatham House nel Regno Unito e il Council on Foreign Relations negli Stati Uniti.

Kissinger avrebbe continuato a studiare ad Harvard, ottenendo il suo master e il dottorato di ricerca presso la prestigiosa università, ma stava anche già cercando di forgiare un percorso di carriera nell’intelligence, secondo quanto riferito, cercando il reclutamento come spia dell’FBI.

Nel 1951, Kissinger sarebbe stato impiegato come consulente per l’Ufficio di ricerca operativa dell’esercito, dove sarebbe stato addestrato in varie forme di guerra psicologica.

Nel 1954, Kissinger sperava di diventare un professore junior ad Harvard, ma invece, il decano di Harvard all’epoca, McGeorge Bundy – un altro allievo di William Yandell Elliott, raccomandò Kissinger al Council on Foreign Relations (CFR). Al CFR, Kissinger avrebbe iniziato a gestire un gruppo di studio sulle armi nucleari. Dal 1956 al 1958, Kissinger divenne anche direttore degli studi speciali per il Rockefeller Brothers Fund (David Rockefeller era vicepresidente del CFR durante questo periodo), oltre a dirigere più panels per produrre rapporti sulla difesa nazionale, che avrebbero guadagnato l’attenzione internazionale. Nel 1957, Kissinger avrebbe suggellato il suo posto come figura di spicco dell’Establishment sulla guerra termonucleare dopo aver pubblicato, Armi nucleari e politica estera, un libro pubblicato per il Council on Foreign Relations da Harper & Brothers.

Nel dicembre del 1966, l’assistente Segretario di Stato per gli affari europei, John M Leddy, annunciò la formazione di un gruppo di 22 consiglieri per contribuire a “plasmare la politica europea”. I cinque attori più importanti di questo gruppo di consulenti includevano: Henry A Kissinger che rappresentava Harvard, Robert Osgood del Washington Center of Foreign Policy Research (finanziato da Ford, Rockefeller e Carnegie money), Melvin Conant della Standard Oil di Rockefeller, Warner R Schilling della Columbia University e Raymond Vernon che era anche di Harvard. Le altre persone erano quattro membri del Council on Foreign Relations, Shepard Stone della Fondazione Ford, più un mix di rappresentanti delle principali università americane. La formazione di questo gruppo potrebbe essere considerata la posa della proverbiale prima pietra che segna l’intento americano dell’establishment della “Tavola Rotonda” di creare un’organizzazione come il World Economic Forum.

L’Europa del dopoguerra era in una fase vitale del suo sviluppo e il potente Impero americano stava iniziando a vedere opportunità nella rinascita dell’Europa e nell’identità emergente delle sue giovani generazioni.

Nel febbraio 1967, Henry Kissinger avrebbe preso di mira il processo politico europeo come la ragione di un secolo di guerra e disordini politici nel continente. In un pezzo intitolato Fuller Investigation, stampato sul New York Times, Kissinger avrebbe affermato che un’opera di Raymond Aron, Pace e guerra, una teoria delle relazioni internazionali, aveva posto rimedio ad alcuni di questi problemi.In questo articolo, Kissinger avrebbe scritto:

Negli Stati Uniti lo stile nazionale è pragmatico; la tradizione fino alla seconda guerra mondiale era in gran parte isolazionista; l’approccio alla pace e alla guerra tendeva ad essere assoluto e legalistico. La scrittura americana sulla politica estera ha generalmente avuto la tendenza a rientrare in tre categorie: analisi di casi specifici o episodi storici, esortazioni che giustificano o resistono a una maggiore partecipazione agli affari internazionali e indagini sulle basi giuridiche dell’ordine mondiale.”in base alla quale gli imperialisti anglo-americani modellerebbero le politiche europee come meglio credevano.”

Era chiaro che il professor Henry A Kissinger aveva identificato il coinvolgimento americano nella creazione di politiche europee come vitale per la futura pace e stabilità del mondo. A quel tempo, Kissinger era di base presso l’Università di Harvard a Cambridge, Massachusetts. Qui, il futuro fondatore del World Economic Forum, un giovane Klaus Schwab, avrebbe attirato l’attenzione di Henry A Kissinger.

Kissinger era il direttore esecutivo del seminario internazionale, che Schwab menziona spesso quando ricorda il suo tempo trascorso ad Harvard. Il 16 aprile 1967, sarebbe stato riferito che vari programmi di Harvard avevano ricevuto finanziamenti dalla Central Intelligence Agency (CIA). Ciò includeva 135.000 dollari di finanziamenti per il seminario internazionale di Henry Kissinger; finanziamenti di cui Kissinger sosteneva di non essere a conoscenza provenivano dall’agenzia di intelligence degli Stati Uniti.

Il coinvolgimento della CIA nel finanziamento del seminario internazionale di Kissinger è stato esposto in un rapporto di Humphrey Doermann, l’assistente di Franklin L Ford, che era decano della Facoltà di Arti e Scienze. Il rapporto di Humphrey Doermann, scritto nel 1967, si concentrava solo sui finanziamenti della CIA tra il 1961 e il 1966, ma il seminario internazionale di Kissinger, che aveva ricevuto il maggior finanziamento di tutti i programmi di Harvard finanziati dalla CIA, sarebbe stato ancora eseguito fino al 1967. Klaus Schwab è arrivato ad Harvard nel 1965.

Il 15 aprile 1967, l’Harvard Crimson avrebbe pubblicato un articolo, di autore anonimo, riguardante il rapporto di Doermann che affermava: “Non c’erano vincoli all’aiuto, quindi il governo non poteva influenzare direttamente la ricerca o impedire la pubblicazione dei suoi risultati. “L’articolo sprezzante, intitolato CIA Financial Links, si chiude con nonchalance affermando: “In ogni caso, se l’Università si rifiutasse di accettare sovvenzioni di ricerca della CIA, l’agenzia oscura avrebbe pochi problemi a canalizzare le sue offerte attraverso un’altra agrecy.” (agrecy è un gioco di parole che significa una forma di intelligence).

Le prove indicano che Klaus Schwab è stato reclutato da Kissinger nella sua cerchia di imperialisti della “Tavola rotonda” attraverso un programma finanziato dalla CIA all’Università di Harvard. Inoltre, l’anno in cui si è laureato sarebbe stato anche l’anno in cui si è rivelato che era un programma finanziato dalla CIA. Questo seminario finanziato dalla CIA avrebbe introdotto Schwab ai decisori politici americani estremamente ben collegati che lo avrebbero aiutato a creare quello che sarebbe diventato il più potente istituto europeo di politica pubblica, il World Economic Forum.

FINE DELLA PRIMA PARTE