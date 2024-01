Malore improvviso, Sara muore a 40 anni

Una donna di 40 anni, Sara Caretto, è morta qualche giorno fa a Londra dove si trovava in vacanza con il marito, Danilo Ferraro, e i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni e in compagnia di alcune coppie di amici. In Inghilterra per le vacanze natalizie per un periodo di relax, per la famiglia è stato uno choc, una morte incredibile che lascia sgomenti, come racconta oggi il quotidiano Il Gazzettino.

Sulla causa del decesso al momento si sa poco: il marito, ancora sconvolto, non ha voluto dare informazioni. La famiglia era partita insieme ad altri amici per trascorrere in serenità questo periodo di ferie e festeggiare il nuovo anno: la settimana scorsa Sara avrebbe improvvisamente avvertito un malessere e il marito l’avrebbe condotta subito in ospedale, dove però nonostante le cure dei medici è deceduta.

Chi conosceva la 40enne afferma che non c’erano problemi di salute che potessero far presagire un epilogo così tragico, spiega ancora Il Gazzettino: Sara godeva di buona salute e la sua scomparsa è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Sui social campeggiano le foto della famiglia unita al completo, una famiglia ora sconvolta dalla tragedia. (leggo.it)