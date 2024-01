PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Daniele Trabucco

MESSAGGIO DI FINE ANNO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del professor Daniele Trabucco – Costituzionalista – estratto dalla puntata di domenica 31 dicembre 2023

Senza riforma per la responsabilità civile dei magistrati avremo una casta che sarà continuamente protetta.

Sulla giustizia la classe politica dovrebbe svegliarsi dal torpore e, se non lo fa, è meglio che lasci spazio ad altri perchè, fino a questo momento, ha dimostrato di non essere all’altezza.



