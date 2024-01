Malore in casa, Lorena muore a 50 anni

È stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Roma a Pederobba Lorena Stramare, 50enne impiegata allo stabilimento Luxottica di Pederobba. Nata in Canada, dove la sua famiglia era emigrata, Lorena era venuta a vivere e lavorare in provincia di Treviso.

Nel pomeriggio di venerdì scorso, 29 dicembre, i vicini hanno chiamato carabinieri e vigili del fuoco allarmati che la donna che viveva sola, non si fosse più fatta vedere. Quando i soccorsi sono riusciti a entrare in casa hanno trovato la 50enne priva di vita sul letto di casa. Lorena era molto legata alla mamma Annamaria, ospite dell’Istituto San Vincenzo ad Alano di Piave e iscritta alla sezione di Pederobba dell’Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo. Il medico ha constatato il decesso della cinquantenne per cause naturali. Successivamente, la salma è stata messa a disposizione dei familiari ma la data dei funerali non è ancora stata fissata. www.trevisotoday.it