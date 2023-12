Lido di Venezia, malore improvviso: muore bimbo di 8 anni

LIDO DI VENEZIA (Antenna Tre) – Un dramma sta sconvolgendo il Lido in queste ore: è morto, per un improvviso malore, il piccolo Mattia di 8 anni. Tutta l’isola si è stretta alla famiglia impietrita dal dolore. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso

“Era un bambino splendido, sorridente e con un’educazione fuori dal comune”. Così gli amici ricordano il piccolo Mattia Coada del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio, a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio a soli 8 anni, compiuti da pochi giorni. Una tragedia che ha pesantemente funestato questi giorni natalizi, lasciando impietrito dal dolore tutto il Lido di Venezia dove la famiglia, di origine moldava, risiede da anni.

A quanto pare il bimbo si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì, subito trasportato dai genitori prima al punto di primo intervento del Lido e quindi all’ospedale Civile dei santi Giovanni e Paolo, dove, nonostante le cure, il bambino è deceduto. Sarà ora l’autopsia a dover fare chiarezza sulle cause del decesso. Mattia, che lascia due sorelline anche loro in tenera età, frequentava la terza elementare alla scuola “Parmeggiani” di San Nicolò. Era molto impegnato anche nell’ambito sportivo dell’isola, ha praticato il karate e faceva parte della Scuola Calcio biancazzurra del Lido di Venezia. Dunque un bambino che in apparenza non aveva alcun problema fisico. Anche per questo la sua scomparsa lascia nella comunità ancor più sgomenti ed increduli.

Tutti e tre i bambini della coppia sono nati a Venezia. Il papà Vitalie, imprenditore edile molto stimato, è anche tra i soci che hanno rilanciato, con una compagine azionaria tutta veneziana, l’aeroporto “Giovanni Nicelli” di San Nicolò. Dopo l’autopsia sarà decisa la data dei funerali. (Servizio di Lorenzo Mayer) – Antenna Tre