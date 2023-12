Andria, malore fatale: muore studentessa di 14 anni

Volata via, in un soffio, all’improvviso. Il suo liceo, il Carlo Troya di Andria, saluta la sua studentessa Rosa, 14 anni, morta per un’improvvisa emorragia celebrale, con una poesia di Carver e l’immagine di un palloncino a cuore che vola nel cielo. Era la sorella più grande, lascia madre, padre, una sorellina e un fratellino di 4 anni.

«Carissima Rosa, siamo sconvolti perché non ci sei più, perché sei andata via in un soffio, in un battito d’ali, in un piegar di ciglia improvviso. Rimarranno nel nostro cuore la tua freschezza, la tua dolcezza, la tua giovinezza appena iniziata, la tua luminosità» è un passaggio del post pubblicato sulla pagina Facebook del liceo pugliese per ricordare la studentessa di 14 anni morta in seguito a un’improvvisa emorragia cerebrale che l’ha colpita tre giorni fa, il 26 dicembre.

«Siamo profondamente vicini alla tua famiglia, ai tuoi genitori e ai tuoi fratellini. Li stringiamo e condividiamo il loro dolore – prosegue il post che si conclude con la poesia intitolata Ultimo frammento di Carver, dedicata alla studentessa «con tutto il nostro cuore da dirigente, alunni, professori, collaboratori e personale Ata». In tantissimi professori e compagni ricordano la giovane, «alunna esemplare e di rara bellezza e bontà d’animo».

La ragazza non aveva nessun problema di salute. Quando è iniziata l’emorragia, lo scorso 26 dicembre, si trovava a casa, con la sua famiglia. […] https://www.lastampa.it