Arresto cardiaco, Riccardo Valentini muore a 28 anni

Pesaro, 23 dicembre 2023 – “Siamo distrutti , non abbiamo più lacrime”. Benvenuto Pagnoni, pur profondamente addolorato, vuole raccontare la storia di suo nipote, Riccardo Valentini, scomparso due giorni fa a soli 28 anni per un improvviso arresto cardiaco. “Riccardo non può andarsene senza essere ricordato”.

E se è dura per lui, immaginiamoci per i genitori, Maurizio e Grazia, che avevano solo quel figlio. E’ inaccettabile umanamente perdere un ragazzo in piena salute, un atleta di football americano, uno degli sport più duri nel panorama delle discipline sportive. Riccardo, fra l’altro, era diventato papà sei mesi fa del piccolo Nico, avuto dalla compagna Valentina con cui stava insieme dal 2016. Un’unione solida fra i due giovani, che era stata coronata dalla nascita di questo splendido bimbo. Un periodo felice spezzato dalla più atroce delle perdite. Tutto è successo in pochi minuti, giovedì pomeriggio.

“Verso le 17 Riccardo ha sentito un forte dolore al petto e ha chiamato il padre per avvertirlo che non si sentiva bene – racconta lo zio –. Il papà lo ha raggiunto e ha chiamato il 118 che è arrivato immediatamente. I parametri non erano preoccupanti, ma il medico che era sull’ambulanza ha consigliato Ricky di andare al pronto soccorso e così hanno fatto, caricandolo sull’ambulanza. Purtroppo una volta arrivati in ospedale è andato in arresto cardiaco e non c’è stato niente da fare, nonostante i sanitari abbiano tentato di tutto per rianimarlo. Ancora non riusciamo a crederci, era un atleta, non fumava…”. […] www.ilrestodelcarlino.it – foto ilrestodelcarlino.it