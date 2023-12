Praga, sparatoria all’università: 15 morti e 24 feriti

Sparatoria all’università nel centro di Praga. Il bilancio è di 15 morti e 24 feriti, ha reso noto la polizia ceca nel corso di una conferenza stampa. La sparatoria è avvenuta questo pomeriggio alla Charles University.

Il sindaco di Praga, Bohuslav Svoboda, si è detto “totalmente scioccato per quello che è accaduto all’Accademia di Belle arti” della capitale ceca. L’edificio teatro della sparatoria si trova nella città vecchia, nella zona che ospita anche la facoltà di filosofia della Charles University.

Il ministro dell’Interno ceco, Vit Rakusan, ha confermato che l’assalitore che ha aperto il fuoco all’università è morto. Parlando alla televisione pubblica, ha anche detto che non ci sono imminenti pericoli per la popolazione che viene comunque esortata a collaborare con la polizia. “Non ci sono indicazioni che il crimine abbia alcuna connessione con il terrorismo internazionale”, ha detto il ministro.

Chi è l’assalitore

L’assalitore è stato identificato come uno studente di 24 anni della Charles University, ha reso noto il capo della polizia, Martin Vondrášek. Il 24enne è stato ispirato da altre sparatorie avvenute all’estero, ha precisato il capo della polizia. “E’ stato un attacco violento premeditato”, ha spiegato Vondrášek.

Secondo diverse fonti l’assalitore, David Kozak, si sarebbe suicidato. Le fonti citano anche messaggi lasciati da Kozak sui social media. “Mi presento, mi chiamo David e voglio fare una sparatoria a scuola e possibilmente suicidarmi”, si legge in un messaggio sul diario creato su Telegram da Kozak, in cui affermava di “aver voluto sempre uccidere” e di aver “realizzato che era molto più conveniente fare una strage di massa invece di essere un serial killer”.

Alcune tv hanno mostrato le immagini di quello che viene considerato il responsabile della sparatoria all’università di Praga su un balcone di un edificio, mentre imbraccia un fucile. In un’altra foto si vedono degli studenti su un cornicione dell’edificio per ripararsi dai colpi. L’evacuazione degli studenti si è conclusa, ha reso noto la polizia.

Il governo della Repubblica Ceca questa sera terrà una riunione di emergenza in seguito alla sparatoria.

Intanto è caccia all’uomo in Boemia per un possibile collegamento con la sparatoria all’università di Praga. Secondo l’agenzia di stampa Ctk, la polizia della Boemia centrale sta cercando un giovane di 24 anni in relazione alla morte di un uomo nato nel 1968 e che potrebbe essete collegato alla sparatoria. ADNKRONOS