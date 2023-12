Zelensky: ‘ci servono altri 500mila soldati. La Russia ha fallito’

L’esercito ucraino ha chiesto di mobilitare nelle forze armate altre 450-500.000 persone, ma “la questione è molto delicata”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la conferenza stampa di fine anno. Zelensky ha poi aggiunto che una così grande mobilitazione costerebbe moltissimo: “Dove prendiamo i fondi?”, ha chiesto, dicendosi però “fiducioso” che gli Stati Uniti e l’Europa non deluderanno l’Ucraina in termini di sostegno.

Zelensky: non pensiamo a una sconfitta, la Russia ha fallito

“Sconfitta? No, non ci pensiamo. E per quanto riguarda il campo di battaglia, la Russia non ha raggiunto nessuno dei risultati” che aveva previsto “quest’anno”, la Russia “ha fallito su tutta la linea” e i “messaggi che arrivano dal Cremlino sono che andranno avanti con l’occupazione”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa.

Zelensky esclude lo svolgersi di elezioni durante la guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso, nel corso della conferenza stampa di fine anno, che le elezioni nel suo Paese possano svolgersi durante la guerra. tgcom24.mediaset.it