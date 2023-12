Dopo la condanna, il trapper Mouhib annuncia concerto al Forum di Assago

La condanna a 5 anni e 2 mesi non ha fermato Baby Gang. Anzi. Il trapper, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, ha annunciato “La fine del mondo”, il concerto che si terrà il 6 maggio prossimo al Forum di Assago. Sul suo profilo Instagram, insieme alla locandina dell’evento, il messaggio: “La fine del mondo sta per arrivare, dite a mamma e papà che Baby Gang è tornato in campo”. I biglietti sono in vendita a partire da 28 euro.

Oltre due milioni di follower su Instagram e quasi due milioni di iscritti sul canale YouTube, Zaccaria Mouhib era stato condannato a novembre per la sparatoria avvenuta i primi di luglio 2022 nei pressi di corso Como, di fronte la nota discoteca Toqueville. Coinvolte due bande rivali una delle quali capitanate da Baby Gang e dal “collega” Simba La Rue. A rimanere feriti erano stati due cittadini senegalesi di 27 e 28 anni.

Non solo la faida di corso Como. Baby Gang, nonostante i suoi 22 anni, è stato destinatario di una serie di provvedimenti giudiziari. Tra queste la condanna a 4 anni e 10 mesi di carcere per rapina legata a quattro episodi tutti avvenuti a Milano. Dopo il carcere e la comunità terapeutica, il trapper era passato ai domiciliari che gli erano stati revocati a luglio sostituiti dall’obbligo di dimora. A settembre, poi, l’autorizzazione per partecipare al concerto di Lazza.

