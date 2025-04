Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue

Il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi nel processo sulla sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, e i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta “faida tra trapper”.

Dopo la prima condanna definitiva, Simba La Rue aveva ottenuto un differimento pena per motivi di salute, perché ha da tempo ormai problemi ad una gamba. Subì, infatti, un agguato: era stato accoltellato proprio nell’ambito della “faida” con altri trapper.

Quando è arrivata, però, anche la seconda condanna definitiva, l’11 marzo scorso, era ormai scontato che Mohamed Lamine Saida, quasi 23 anni, sarebbe finito in carcere per scontare le pene definitive.

E oggi è stato bloccato in Spagna.

Baby Gang, invece, ossia Zaccaria Mouhib, con centinaia di migliaia di follower, ai vertici delle classifiche ma anche protagonista delle cronache giudiziarie negli ultimi anni assieme a Simba, sempre a marzo ha avuto una condanna definitiva per il caso della sparatoria a 2 anni 9 mesi e 10 giorni. Potrà, però, chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali. ANSA