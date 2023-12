“Annibale nero e 68enne?”. Furia tunisina contro Netflix

Tunisia, la bufera su “Annibale”. Il caso di Netflix arriva fino in Parlamento

La Tunisia è in aperta polemica con la piattaforma di streaming Netflix. Il colosso ha annunciato infatti l’uscita di una docuserie su Annibale, il generale cartaginese che tenne testa all’esercito dell’Impero romano e ha già scelto il protagonista: l’attore afro americano 68enne Denzel Washington. Proprio questa decisione ha scatenato la rabbia dei tunisini: “Troppo vecchio, ma soprattutto troppo nero”.

Sui social – si legge su Repubblica – la polemica è diventata un vero dibattito nazionale e imperversa. Ci sono anche i tunisini che esprimono l’orgoglio di essere africani e giustificano la scelta di Washington. Ma poi c’è chi punta il dito contro l’ignoranza delle piattaforme americane e contro un blackwashing un po’ basico. Online gira pure una petizione, ormai firmata da più di 1.300 persone, che esorta Netflix “ad annullare il suo pseudodocumentario” e chiede al ministero della Cultura di “agire contro questo tentativo di rubarci la nostra storia”.

Secondo la petizione, Netflix sostiene “il movimento razzista afrocentrista” e impone che Annibale fosse nero per “propagare la sua ideologia”. La diatriba è sbarcata perfino in Parlamento. Giovedì, mentre era in discussione il budget del ministero degli Affari culturali, nel quadro della finanziaria del 2024, il deputato Yassine Mami – prosegue Repubblica – ha interpellato in aula la ministra Hayet Ketat-Guermazi sul futuro progetto di Netflix: “Esiste un rischio di falsificazione della storia: bisogna prendere posizione e difendere l’identità tunisina“. Il film sarà diretto da Antoine Fuqua (ora impegnato con un biopic su Michael Jackson), il prossimo anno. Sull’età, va ammesso che Washington ha 68 anni, mentre Annibale, che morì fra il 183 e il 181 a. C, ne aveva appena 29 al momento della spedizione in Italia, durante la seconda guerra punica. affaritaliani.it