Comune Milano: ‘no statua della maternità in piazza, valore non condiviso’

Statue e polemiche a Milano. A meno di 24 ore dall’ultima vandalizzazione della statua di Indro Montanelli ai Giardini di Porta Venezia – ricoperta ancora una volta di vernice (questa volta viola) – si apre un nuovo fronte di polemica, questa volta sul tema maternità.

Una donna dall’espressione amorevole tiene in braccio il figlio neonato e lo allatta al seno

Come riporta La Repubblica, il Comune di Milano ha risposto negativamente alla proposta di una statua dedicata alla maternità dell’artista Vera Omodeo. La famiglia dell’artista, scomparsa recentemente, aveva offerto la scultura in bronzo “Dal latte materno veniamo”, da esporre in piazza Eleonora Duse. La ragione del Comune sarebbe legata al fatto che il soggetto rappresenta ”valori non condivisi” da tutti. Per Palazzo Marino sarebbe più appropriato collocare l’opera in un luogo chiuso.