Milano, rapina con coltello: arrestati 4 “minori non accompagnati”

Lo hanno fermato e accerchiato. Poi gli hanno puntato addosso un coltello terrorizzandolo. Si sono fatti consegnare l’iPhone che aveva in tasca e persino una banconota da un dollaro. Infine sono scappati. È successo tra via Oglio e via Sile a Milano poco prima delle 22 di martedì 5 dicembre. La vittima, un ragazzo di 25 anni, è riuscito a far arrestare i rapinatori, tutti ragazzini tra i 15 e i 17 anni, tutti minori stranieri non accompagnati e senza precedenti. Tutti accompagnati al minorile Cesare Beccaria con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Il più piccolo del gruppo è un 15enne egiziano, ci sono poi un tunisino di 16 anni, un suo connazionale di un anno più grande e un altro egiziano suo coetaneo. Stando a quanto ricostruito dalla questura il 25enne vittima della rapina stava camminando lungo la strada quando si è trovato di fronte la baby gang. In un attimo lo hanno minacciato, gli hanno portato via il telefono e sono scomparsi nel nulla.

Hanno cercato di far perdere le tracce, ma il 25enne (grazie a un amico e alla funzione “Trova il mio iPhone”) si è rivolto al 112 geolocalizzando lo smartphone. Gli agenti della questura sono così intervenuti tra via Ortles e piazza Bonomelli. Il 25enne ha riconosciuto gli autori della rapina, fatto confermato da un 21enne che assistito alla scena. Il quartetto è stato bloccato e arrestato. Successivamente è scattato il trasferimento al minorile. www.milanotoday.it