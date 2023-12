Liechtenstein, principe Costantino morto improvvisamente a 51 anni

Il principe Costantino del Liechtenstein è morto all’improvviso: aveva 51 anni. L’annuncio è arrivato dalla casa reale. Padre di tre figli, settimo in linea di successione al trono, era il terzo figlio del principe regnante Hans-Adam II. Secondo i media locali, la morte del principe è stata “inaspettata e improvvisa” e le cause al momento non sono state rese note.

“La Casa Principesca si rammarica di annunciare che il principe Constantin von und zu Liechtenstein è deceduto inaspettatamente il 5 dicembre 2023”, si legge in un comunicato della casa reale.

“Il principe Constantin era presidente del consiglio di sorveglianza della Liechtenstein Group AG e membro del consiglio di amministrazione della Liechtenstein Group Holding AG”.

ll reale aveva sposato la principessa Marie del Liechtenstein nel 1999 e ha avuto tre figli: Moritz, 20 anni, Georgina, 18, e Benedikt, 15.

Nato a San Gallo il 15 marzo del 1972, il principe si è laureato in giurisprudenza a Salisburgo. Ha poi lavorato prevalentemente nel settore bancario. Negli ultimi anni ha ricoperto ruoli dirigenziali all’interno della Fondazione Principe del Lichtenstein (fondata dal padre nel 1970) e che si occupa di gestire il patrimonio di famiglia.

