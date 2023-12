Educazione “alle relazioni” nelle scuole, Carfagna: “Concia persona giusta”

“Chiunque conosca Paola Concia (sostenitrice del movimento LGBTQ ed ex deputata Pd, ndr) sa bene che ha la sensibilità, l’esperienza e le competenze necessarie per guidare al meglio il progetto ‘Educare alle relazioni’ voluto dal ministro Valditara. Per lei parlano la sua storia, il suo incessante impegno a difesa dei diritti civili e dei diritti delle donne, fuori e dentro il Parlamento. Con il suo gruppo, tutto al femminile, saprà portare nelle scuole quella cultura del rispetto essenziale nella lotta alla violenza di genere. Insomma, è la persona giusta. A lei, e alle altre donne che lavoreranno al suo fianco, un grande augurio di buon lavoro”. Così Mara Carfagna, presidente di Azione. ADNKRONOS

Seguiteci su