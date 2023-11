Malore davanti alla fidanzata, muore 33enne

Il dramma si è tramutato nella più terribile delle tragedie. E’ morto il 33enne di Brugherio soccorso nella notte tra sabato e domenica a Vimercate a seguito di un malore accusato mentre si trovava in una stanza dell’OverMotel, in località Rossino. Il ragazzo, come riporta Primamonza.it, è deceduto nel primo pomeriggio di martedì 28 novembre, in ospedale a Vimercate.

Il giovane si trovava insieme alla compagna 27enne quando ha accusato il grave malore. A dare l’allarme è stata la stessa fidanzata e in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un’automedica, un’ambulanza in codice rosso e i Carabinieri della Compagnia di Vimercate.

I sanitari hanno trovato il 33enne incosciente e in arresto cardiaco e hanno subito avviato le manovre di rianimazione per poi caricarlo sul mezzo di soccorso e ripartire a sirene spiegate verso l’ospedale di Vimercate, dove è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Anche la fidanzata 27enne è stata trasferita, in ospedale in codice verde, in stato di shock.

Purtroppo nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvarlo nelle ultime ore l’uomo è deceduto.

https://primalecco.it