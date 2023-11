Tommaso Cerno: “a sinistra c’è violenza, Schlein si scusi”

“Sono omosessuale e non Lgbt e la penso all’opposto di Provita (associazione assaltata da presunte femministe, ndr). Ma rispetto chi non la pensa come me. Oggi a sinistra invece c’è violenza. Schlein si scusi…”

Lo scrive su X Tommaso Cerno, giornalista, direttore L’Identità, pubblicando un video.

👉🏼Sono omosessuale e non Lgbt e la penso all'opposto di Provita. Ma rispetto chi non la pensa come me. Oggi a sinistra invece c'è violenza. Schlein si scusi…#tg4 pic.twitter.com/zadABVSnJ0 — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) November 28, 2023