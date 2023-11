Schlein contro Crosetto: “governo dei complotti immaginari”

Roma, 28 nov.- “Se il ministro Crosetto, per la sua posizione, è in possesso di informazioni li chiarisca in parlamento e li consegni alla magistratura, se non li ha non può gridare al complotto”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno.

“Se non ci sono elementi ritiri immediatamente quello che ha detto”, ha proseguito.”Non è possibile vivere in uno stato di procurato allarme permanente per complotti vari che il governo pensa che siano fatti contro esponenti della maggioranza”, ha aggiunto.”Mi pare il governo dei complottti immaginari con nemici a tutti i costi, deve dare la colpa sempre a qualcun altro: una volta la magistratura, poi l’opposizione, poi i migranti, manca solo l’arbitro Moreno. E’ un modo per non prendersi responsabilità del fatto che sono al governo da oltre un anno e che l’Italia sta peggio perché l’economia sta frenando”, ha sottolineato. (askanews)