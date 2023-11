Firenze, ruba e poi picchia i carabinieri, arrestato gambiano

Firenze – Era stato notato in un’automobile in sosta e, all’arrivo dei carabinieri ha tentato la fuga, cercando di fuoriuscire dall’autoveicolo spintonando gli operanti ma è stato bloccato e trovato in possesso di una collanina del proprietario dell’autovettura che era custodita nel vano portaoggetti del cruscotto, arrestato un 24enne.

È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 25 novembre in via Donizetti, limitrofa a piazza Puccini. A chiedere l’intervento dei militari è stato il proprietario dell’autoveicolo allertato dalla sospetta intrusione. Il 24enne, gambiano, immediatamente raggiunto e bloccato, spiegano gli investigatori in una nota, ha poi continuato a opporre resistenza per contrastare le operazioni dei militari, colpendoli ripetutamente ed arrecando loro lesioni guaribili in pochi giorni.

La refurtiva è stata restituita dai carabinieri al proprietario, mentre il 24enne è stato tratto in arresto per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto, su disposizione dell’autorità giudiziaria fiorentina, nelle camere di sicurezze della stazione dei carabinieri di Firenze Santa Maria Novella in attesa del rito direttissimo in programma domani mattina.

“Ogni giorno Firenze ormai è palcoscenico di microcriminalità di ogni tipo – hanno detto il capogruppo in Palazzo Vecchio della Lega Federico Bussolin e il segretario Lega Firenze Barbara Nannucci -. Tutto avviene nell’assoluto silenzio della amministrazione comunale, tutto viene derubricato al massimo con le solite parole di circostanza o con annunci dal sapore elettorale. Stamattina, abbiamo ricevuto la segnalazione con foto di un immigrato trovato letteralmente a soggiornare e dormire dentro un auto in sosta in via G. Donizetti (zona p.zza Puccini) dopo aver sfondato i vetri. Su chiamata del cittadino sono intervenuti subito i carabinieri ed il cittadino straniero ha addirittura opposto resistenza. Siamo veramente basiti”. https://www.lanazione.it