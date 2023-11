Orban: ‘i Dem Usa presentano i loro interessi come valori universali’

I Democratici negli Stati Uniti spesso presentano i loro interessi di politica estera come valori universali. Così facendo perdiamo la possibilità di un dialogo significativo. La natura delle controversie sui valori è completamente diversa dalle controversie sugli interessi. Gli interessi possono essere allineati, i valori no.

Lo scrive su X Viktor Orban.

The #Democrats in the US often present their foreign policy interests as universal values. By doing so, we lose the possibility of a meaningful dialogue. The nature of disputes over values is completely different from disputes over interests. Interests can be aligned, values… pic.twitter.com/XNzHwamt1D

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 25, 2023