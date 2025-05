Orban: “abbiamo un piano patriottico”

Ungheria, Viktor Orban scrive su X: “Abbiamo un piano, un piano patriottico che si basa su quattro pilastri:

1 – Pace – Nessun nuovo fronte orientale, nessuna adesione all’UE per l’Ucraina.

2 – Sovranità – Nessuna imposta condivisa, debito o controllo centralizzato.

3 – Libertà – Ripristinare la libertà di parola, di pensiero e di dibattito politico.

4 – Identità – Cultura cristiana, strade sicure, nazioni orgogliose.

Rimettiamo l’Europa sulla strada giusta!”

In un altro post, ha scritto: Questa non è l’Europa che ci era stata promessa. Bruxelles ha dirottato il nostro futuro. Le migrazioni di massa hanno distrutto la sicurezza pubblica, i dogmi ambientalisti hanno distrutto la prosperità e i governi globalisti ci stanno deludendo. È ora di occupare Bruxelles!”

E ancora: “Bruxelles ha usato ogni crisi – dalla crisi finanziaria all’immigrazione, al COVID, all’energia e ora alla guerra – come pretesto per acquisire maggiore potere. Il risultato? Minore sovranità nazionale, più politiche fallimentari. L’Europa non può più permetterselo, è ora di riprendere il controllo.”

📜 We have a plan – a patriotic plan that stands on four pillars:

1️⃣ Peace – No new Eastern front, no EU membership for Ukraine.

2️⃣ Sovereignty – No shared taxes, debt, or centralised control.

3️⃣ Freedom – Bring back free speech, thought, and political debate.

4️⃣ Identity –… pic.twitter.com/T4ZHgT0RMm

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 30, 2025