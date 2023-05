Milano, operaio gambiano accoltellato da connazionale

Milano – Un uomo trasportato all’ospedale in codice rosso dopo essere stato accoltellato da un collega durante una lite. L’episodio nella serata di lunedì 15 maggio in via Bernardo Rucellai, zona Greco, all’interno di un impianto di manutenzione treni. Sul posto sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e carabinieri. A causa di una ferita da arma da taglio riportata all’addome, la vittima dell’aggressione, un 52enne gambiano, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’uomo era cosciente. Sottoposto successivamente a un intervento chirurgico d’urgenza, non è in pericolo di vita.

Il nucleo investigativo di Milano ha effettuato i rilievi sul luogo dell’aggressione. In base a quanto riferito ai militari dal 52enne, che lavora per una ditta di pulizie a bordo treni, il collega lo ha aggredito sferrandogli una coltellata durante una discussione scoppiata per dissidi lavorativi. L’aggressore, un 60enne gambiano con precedenti per droga e anche lui operaio nella stessa ditta, è stato rintracciato sul posto e denunciato in stato di libertà per tentato omicidio. L’arma utilizzata non è stata rinvenuta. Sono in corso ulteriori accertamenti. www.milanotoday.it