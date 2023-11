Calderone, assegno di inclusione per donne vittime di violenza

ROMA, 25 NOV – Assegno di inclusione per tutti i soggetti inseriti in un percorso di protezione dalla violenza di genere. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone in un video in occasione del 25 novembre. La norma, inserita nel decreto lavoro prevede dal primo gennaio 2024 che i soggetti interessati possano ricevere aiuto per un anno e mezzo rinnovabile e sgravi contributivi per i datori che assumono. Previsto inoltre un contributo per l’affitto di casa e canali privilegiati per l’accesso al lavoro. I beneficiari inoltre potranno sempre costituire nucleo familiare a se per accedere più facilmente all’assegno. (ANSA)