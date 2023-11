Malore improvviso, muore ragazzo di 19 anni

Macerata – Un malore improvviso ha ucciso un ragazzo di 19 anni. Ora indaga la procura per chiarire le cause del decesso. Martedì nel tardo pomeriggio Md Fayaj, bangladese residente a Jesi, in regola con i documenti, aveva raggiunto alcuni amici a Montecassiano per cena. Ma intorno alle 22 ha accusato un malore. I sanitari del 118, subito accorsi, hanno provato a lungo a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare

. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, arrivati da Pollenza e Montecassiano, che hanno informato l’autorità giudiziaria. Il sostituto procurare Rita Barbieri ha dunque deciso di far portare il corpo all’obitorio, dove sarà sottoposto a una autopsia per scoprire le cause della morte. A quanto sembra, il ragazzo non aveva problemi particolari di salute.

