Malore in casa, calciatore della Salernitana in ospedale

Tanto spavento due giorni fa per Iron Gomis, il centrocampista offensivo della Salernitana

Dopo la pausa concessa da Colantuono al termine della partita di Frosinone, l’atleta insieme ai compagni avrebbe dovuto ripresentarsi al centro sportivo Mary Rosy dov’era fissata la ripresa della preparazione. Gomis non c’era. Mentre era nella sua abitazione, ha avvertito un malore. E’ riuscito a contattare lo staff sanitario della Salernitana e nel frattempo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dov’è stato sottoposto ad esami di laboratorio, elettrocardiogramma, tac e risonanza magnetica di controllo.

La Salernitana in serata ha pubblicato una nota stampa per far luce su quanto è accaduto. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di un lieve malore accusato presso la propria abitazione nella mattinata di oggi, il calciatore Iron Gomis è sotto osservazione presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per ulteriori accertamenti”. www.salernotoday.it