Accoltella coinquilino, pakistano bloccato con taser e arrestato

Tentato omicidio l’altro ieri sera a Brescia, in viale Piave. I protagonisti dei sono due cittadini pachistani: uno di 47 anni, l’altro di 26. I motivi non sono per ora noti, anche se potrebbero essere di tipo economico. Il feritore è il 26enne, che da qualche tempo era ospite di quello più grande con cui condivideva un appartamento in una palazzina dove vivono sia stranieri sia italiani.

Il proprietario di casa prima di essere aggredito era stato alla Moschea. Al ritorno ha trovato il 26enne che lo aspettava e che era molto irritato. A un certo punto i due amici hanno cominciato a discutere in modo piuttosto animato. Ad un certo punto il 26enne ha estratto un coltello e ha ferito al torace il 47enne, che ha aperto la porta di casa e chiesto aiuto, lasciando tracce di sangue negli spazi comuni. È rimasto all’esterno dell’appartamento sanguinante. Il suo aguzzino, è rientrato in casa, barricandosi.

Qualcuno ha chiamato il numero unico per le emergenze 112, che sul posto ha mandato la polizia di Stato e due ambulanza. Il feritore ha minacciato con il coltello anche le forze dell’ordine, che sono riuscite a bloccarlo con uno taser, che ormai da tempo hanno in dotazione. L’uomo si è così arresto e poi è stato portato in Questura. È stato fermato per tentato omicidio. Ora si trova in carcere a Canton Mombello. Un vicino di casa ha filmato ciò che è accaduto e ha consegnato il video agli investigatori.

https://www.ilgiorno.it