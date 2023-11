Violenza sessuale a Milano, arrestato straniero

A Milano un 23enne straniero è stato arrestato per violenza sessuale su una 19enne italiana, aggredita intorno all’1:30 sulle panchine di piazza della Scala. L’uomo ha cominciato con atteggiamenti molesti a palparla, ha tentato di baciarla e ha usato frasi insistenti per convincerla ad avere rapporti sessuali. La giovane, terrorizzata, non è riuscita ad opporsi e lo ha seguito verso un suo domicilio.

Quando è passata davanti a un McDonald in via Torino, però, ha chiesto di andare in bagno e in quel frangente è riuscita a fare il gesto antiviolenza delle 4 dita nel pugno a una cameriera, che ha chiamato la polizia. Poco dopo il 23enne è stato bloccato dagli agenti all’altezza delle Colonne di San Lorenzo. tgcom24.mediaset.it