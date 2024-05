Malore in casa, morto autista Ctm di 35 anni

Cagliari – Capoterra in lacrime per Claudio Garau, giovane autista del Ctm, trovato agonizzante in casa 35 anni. Sono stati inutili i soccorsi, intervenuti immediatamente sul posto. Claudio ha smesso di respirare, per sempre.

Come scrive il giornale locale www.castedduonline.it, la notizia della scomparsa del ragazzo è giunta subito ai colleghi, che profondamente addolorati, hanno ricordato il giovane.

Profondamente colpito anche il primo cittadino Beniamino Garau che ha espresso: “A fronte del grave accaduto che colpisce tutta la comunità, trattandosi di un giovane concittadino che ci lascia, l’evento di domani è posticipato a data da destinarsi. Un silenzio che avvolge tutta la comunità, lascia tutti noi profondamente addolorati. È un momento di profonda tristezza per tutti noi”.

Si sarebbe dovuta svolgere la Corsa del Cuore, in nome dell’amore e della solidarietà, dell’unione e della fratellanza: ci sarà tempo per un momento di così grande spensieratezza in città, per il momento c’è solo spazio per il dolore.