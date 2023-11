Roma, rissa tra stranieri con coltelli: ferito dà in escandescenze in ospedale

Rissa a colpi di coltello in zona Termini. Due gruppi di cittadini stranieri si sono affrontati davanti a un bar dell’Esquilino. Ad avere la peggio un cittadino egiziano. Accompagnato in ospedale da tre connazionali hanno poi dato in escandescenze richiedendo l’intervento della polizia per riportare la calma. Teatro delle violenze un esercizio commerciale in via Daniele Manin.

Rissa al bar a Termini

La rissa è scoppiata la notte del 16 novembre. Due gruppi, da una parte gli egiziani e dall’altra dei cittadini marocchini, “armati di coltello”, come poi riferito dall’egiziano di 26 anni rimasto contuso in seguito alle botte. Terminate le violenze i due gruppi rivali si sono allontanati. Saliti su un’auto tre cittadini egiziani hanno portato il loro connazionale al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo.

Aggressivi in ospedale

In attesa di essere visitato il 27enne e i suoi amici hanno però dato in escandescenze, richiedendo l’intervento degli agenti dell’ufficio di polizia del nosocomio della circonvallazione Gianicolense. Una volta sul posto assieme alle volanti hanno poi ricostruito quanto accaduto in via Manin. Davanti al bar teatro della rissa i poliziotti del commissariato Esquilino hanno poi svolto i rilievi a caccia di elementi utili a risalire ai due gruppi rivali che si erano scontrati.

