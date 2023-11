Ostia, 100mila euro nascosti in una casa popolare occupata

Centomila euro e una macchina conta banconote nascosti in un armadio di un appartamento occupato. Siamo a Ostia Antica, dove gli agenti della municipale sono intervenuti per liberare un’abitazione dell’Ater abitata illegalmente. Entrati in casa la sorpresa del denaro. Il sospetto è che siano il provento di un’attività di spaccio.

In particolare il bottino in contante è stato trovato in una casa dell’Ater in via delle Saline. All’arrivo degli agenti del Gssu della polizia locale di Roma Capitale e dei poliziotti del commissariato Lido nell’appartamento non c’era nessuno. Ad un primo accertamento la casa è risultata comunque abitata da qualcuno. Nell’immobile anche della documentazione – riconducibile a una presunta attività di spaccio – sulla quale sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.

Sequestrati il denaro e quanto trovato nell'abitazione, la casa popolare è stata sgomberata con il personale Ater che ha allarmato il portoncino e chiuso nuovamente l'appartamento.