Roma, nelle case Ater di Monteverde 39 occupanti abusivi

Il risultato del blitz degli agenti della polizia locale di Roma Capitale all’interno di 287 alloggi di proprietà Ater,è di 39 persone denunciate per occupazione abusiva

I controlli sono scattati all’alba del 24 aprile nei lotti ex popolari di via di Donna Olimpia 30 a Monteverde, a due passi da Villa Pamphilj. Dopo mesi di denunce da parte degli inquilini e due commissioni capitoline, è stato quindi effettuato il censimento in un quadrante estremamente critico, sotto scacco anche di spacciatori e organizzazioni dedite al racket degli alloggi occupati. Trentanove i denunciati per occupazione abusiva, mentre 174 inquilini sono risultati regolarmente assegnatari Ater e nove unità immobiliari sono vuote.

Verifiche su allacci irregolari

Due locali commerciali erano occupati abusivamente, modificati per essere abitabili. Diversi gli allacci abusivi alle utenze, sui quali Acea sta svolgendo le verifiche del caso. Un appartamento è stato già riconsegnato ad Ater, che ha provveduto inoltre a sigillare e mettere in sicurezza quelli non abitati.

Identificato uno straniero

Un cittadino tunisino di 34 anni, regolare sul territorio italiano con un permesso di soggiorno per studenti, è stato trovato all’interno di uno dei garage della palazzina. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga gettando un involucro nel quale, successivamente, è stata rinvenuta della marijuana in quantità non superiori al consumo personale.

